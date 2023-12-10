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Фанаты Эвертона провели акцию протеста против АПЛ

Болельщики мерсисайдцев обвинили лигу в корупции.
Сегодня, 16:57
Эвертон
Эвертон

Болельщики Эвертона продолжают протестовать против АПЛ, которая сняла с их команды 10 очков за финансовые нарушения.

Фанаты "ирисок" в матче против Челси вывесили на трибунах баннер, намекающий на коррупцию в чемпионате Англии.

"Когда есть сила, жадность и деньги, то есть и коррупция", - гласит плакат.

Напомним, ранее акция протеста, которую устроили болельщики коллектива Шона Дайча была проведена на матче Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ

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