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Эвертон - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 10.12.2023

"Ириски" продолжают активно набирают очки.
Сегодня, 17:59
Эвертон - Челси / Getty Images
Эвертон - Челси / Getty Images

В воскресенье, 10 декабря, в рамках 16-го тура АПЛ Эвертон принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Большую часть встречи лондонцы владели мячом и создавали опасные моменты у чужих, однако оборона "ирисок" во главе с украинцем Виталием Миколенко выстояла.

Первый гол в данной игре забил Абдулайе Дукуре. Хавбек Эвертона отличился на 54-й минуте, а уже в добавленное арбитром время Льюис Доббин добил соперника.

Отметим, украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел на поле все 90 минут, отличившись лишь желтой карточкой

Статистика матча Эвертон - Челси 16-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Челси 2:0

Гол: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

Владение мячом: 29% - 71%        
Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 0.83
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 11 - 11

Эвертон: Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе (Онана, 46), Дукуре, Гарнер, Кэлверт-Льюин (Бету, 67), Макнил.

Челси: Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колуилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (Матсен, 84), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Стерлинг, 66), Палмер, Кайседо, Броя (Джексон, 67).

Предупреждения: Гуйе (15), Палмер (20), Брэнтуэйт (59), Мудрик (73).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон АПЛ

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