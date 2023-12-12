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Тренер Эвертона похвалил Миколенко за прогресс

Шон Дайч отметил развитие украинца.
Сегодня, 17:02
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Наставник Эвертона Шон Дайч высказался об уверенной игре своих подопечных и Виталия Миколенко в частности в матче против Челси.

По словам Дайча, приятно видеть, что игроки, выступающие под его руководством, развиваются.

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"Было очень много хороших выступлений. Миколенко - каким же игроком он становится. Очень приятно видеть развитие этих футболистов. Для этого я и стал тренером - чтобы предложить им больше, чем я мог, когда был игроком.

Видеть, как эти ребята развиваются прямо на твоих глазах - это, кроме всего прочего, для меня действительно приятно. Это, а также, конечно, выигрывать матчи", - сказал Дайч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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