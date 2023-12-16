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Перспективный новичок Реала не сможет дебютировать за клуб в этом году

Арду Гюлера продолжают мучать травмы.
Сегодня, 17:20
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Хавбека Реала Арду Гюлера продолжает преследовать череда неудач в его карьере.

Как сообщает издание AS, "турецкий Месси" не сможет дебютировать за "сливочных" в этом году. Его возвращение ожидается в январе.

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Арда перешел в клуб летом, но c тех пор получил уже три различых травмы. Сперва Гюлер повредил мениск, затем получил две мышечные травмы.

Отметим, что полузащитник обошелся столичному клубу в 20 млн евро. Также на 18-летнего турка претендовала Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Арда Гюлер

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