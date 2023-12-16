Реал и Барселона могут заработать баснословные деньги после запуска Суперлиги

Барселона и Реал получат значительные суммы при участии в Суперлиге Европы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Клубы получат бонусы в размере миллиарда евро, что существенно улучшит финансовое положение обеих команд.

Следует отметить, что у мадридцев имеются экономические сложности, несмотря на отсутствие широкой видимости этой проблемы. Планы на запуск Суперлиги зависят от решения Европейского суда 21 декабря, которое может повлиять на дальнейшую судьбу проекта.

Читай также: Ювентус уведомил Реал и Барселону, что покидает проект Суперлиги

В случае неудачи Реал исследует альтернативные пути восстановления своей экономики. Уже идет сбор подписей от клубов, подтверждающих отказ от участия в Суперлиге, в пользу турниров УЕФА.

Отметим, более 60 клубов уже выразили интерес к участию в проекте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!