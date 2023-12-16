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Реал и Барселона могут заработать баснословные деньги после запуска Суперлиги

Испанские клубы близки к созданию турнира.
Сегодня, 12:50
Перес и Лапорта / Getty Images
Перес и Лапорта / Getty Images

Барселона и Реал получат значительные суммы при участии в Суперлиге Европы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Клубы получат бонусы в размере миллиарда евро, что существенно улучшит финансовое положение обеих команд.

Следует отметить, что у мадридцев имеются экономические сложности, несмотря на отсутствие широкой видимости этой проблемы. Планы на запуск Суперлиги зависят от решения Европейского суда 21 декабря, которое может повлиять на дальнейшую судьбу проекта.

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В случае неудачи Реал исследует альтернативные пути восстановления своей экономики. Уже идет сбор подписей от клубов, подтверждающих отказ от участия в Суперлиге, в пользу турниров УЕФА.

Отметим, более 60 клубов уже выразили интерес к участию в проекте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона суперлига Реал Мадрид

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