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В стекло не попадите: Роналду вместе со своими сыновьями сыграл в доме в футбол

Португалец весело поводит время с семьей.
Сегодня, 16:21
Семья Роналду / Instagram
Семья Роналду / Instagram

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях видео досуга своей семьи.

На данном фрагменте видно, как португальский футболист вместе со своими сыновьями перепасовываются в стенах дома.

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Также присоединиться пыталась и дочка Криштиану, однако ее технических способностей, пока что, не хватает для данного вида игры.

Напомним, семья Роналду насчитывает пятеро детей. Старший - Криштиану, средние - близнецы Матео и Ева, а также Алана Мартина, младшая - Белла Эсмеральда.

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