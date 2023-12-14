Шикарные пейзажи: Роналду посетил исторические места Саудовской Аравии

Нападающий Ан-Насра наслаждается отдыхом перед следующий матчем команды, который пройдет 22 декабря.

Во время паузы португалец вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес посетили исторические места Саудовской Аравии.

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Роналду опубликовал пост в Instagram, в котором поделился впечатлениями и показал места архитектуры.

"Поражен чрезвычайным человеческим и природным наследием Аль-Улы здесь, в Саудовской Аравии".

Ранее сообщалось, что Роналду инвестировал солидную сумму в компанию из страны-агрессора.

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