Роналду инвестировал солидную сумму в компанию из страны-террориста

Португалец дал денег белорусам и их подозрительному проекту.

Криштиану Роналду стал инвестором белоруской студии Strikerz Inc., пишет Business Wire.

Португальский футболист вложил 40 млн долларов в будущий проект студии футбольный симулятор UFL.

Также Роналду присоединился к амбассадорам игры, ранее которыми уже стали Ромелу Лукаку, Кевин Де Брюйне, Александр Зинченко и некоторые другие футболисты.

Strikerz Inc - белоруская компания, которая в данный момент базируется на Кипре. Команда работает над футбольным симулятором UFL, разрабатывающимся на движке Unreal.

У игры нет даты выхода, известно лишь, что релиз состоится на консолях текущего и прошлого поколений. Отметим, что еще в прошлом году разработчики заявляли, что выпустят игру в ближайшие месяцы.

Ранее также сообщалось, что в возрасте 80 лет умер чемпион Европы.

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