Сразу три клуба АПЛ хотят решить свои проблемы за счет защитника Байера
Ливерпуль, Тоттенхэм и Ньюкасл попытаются подписать в январе Пьеро Инкапье, пишет teamTalk.
Все три английских клуба испытывают огромные проблемы в защитной линии, а именно эквадорский защитник может их решить, как им кажется.
В контракте Пьеро прописаны отступные в рамзере 60 млн фунтов, что, естественно, охлаждает интерес клубов. Также и Байер не хотел бы расставаться с защитником зимой.
Команда Хаби Алонсо не испытывает никаких проблем, но вскоре Эдмон Тапсоба и Одилон Коссуну отправятся на Кубок Африки и "фармацевтам" тоже придется несладко.
При этом сам Инкапье хочет сменить клуб, он недоволен ролью замены и хочет больше игровой практики.
Ранее также сообщалось, что Хави назвал главную проблему Барселоны.
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