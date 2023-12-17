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Сразу три клуба АПЛ хотят решить свои проблемы за счет защитника Байера

Инкапье не прочь сменить клуб.
Сегодня, 17:09
Пьеро Инкапье / Getty Images
Пьеро Инкапье / Getty Images

Ливерпуль, Тоттенхэм и Ньюкасл попытаются подписать в январе Пьеро Инкапье, пишет teamTalk.

Все три английских клуба испытывают огромные проблемы в защитной линии, а именно эквадорский защитник может их решить, как им кажется.

В контракте Пьеро прописаны отступные в рамзере 60 млн фунтов, что, естественно, охлаждает интерес клубов. Также и Байер не хотел бы расставаться с защитником зимой.

Команда Хаби Алонсо не испытывает никаких проблем, но вскоре Эдмон Тапсоба и Одилон Коссуну отправятся на Кубок Африки и "фармацевтам" тоже придется несладко.

При этом сам Инкапье хочет сменить клуб, он недоволен ролью замены и хочет больше игровой практики.

Ранее также сообщалось, что Хави назвал главную проблему Барселоны.

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