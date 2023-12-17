iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави назвал главную проблему нынешней Барселоны

У команды большие сложности с тем, чтобы забить гол.
Сегодня, 15:33
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что у команды огромные проблемы с реализацией.

Напомним, что ранее каталонский клуб потерял очки в матче с Валенсией. И ранее также Барса оставалась без трех очков там, где обязана была выигрывать.

Хави считает, что его клуб сейчас вполне может быть худшим по реализации в Европе, но что с этим делать, он не сказал.

"Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль. Но нужно дать уверенность игрокам, потому что они забивали голы в других ситуациях.

Нельзя прощать в таких случаях. Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2. Это все бы решило. Но мы этого не сделали. Этого нам и не хватает весь сезон.

Должно быть, мы одна из худших команд Европы по реализации моментов. С нами такое уже случалось против Мальорки, против Гранады... Мы смогли обыграть Атлетико, хотя они почти сравняли. Против Жироны мы могли сделать счет 2:1 и 3:3.Мы плохи с точки зрения эффективности", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что Цыганков может пропустить следующий матч Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона заинтересована в шведском вундеркинде Барселона заинтересована в шведском вундеркинде
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком отобрала очки у Барселоны Валенсия с Яремчуком отобрала очки у Барселоны
Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч с Барселоной Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Голы Жезуса и Хавертца принесли Арсеналу победу над Брайтоном
Европа17:52
Барселона заинтересована в шведском вундеркинде
Европа17:30
Брайтон де Дзерби установил антирекорд АПЛ
Европа17:22
Хавбек Манчестер Юнайтед на следующей неделе пройдет медосмотр для Айнтрахта
Биатлон17:12
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
Биатлон17:10
Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку в году, Пидручный - пятый с конца в масс-старте
Европа17:09
Сразу три клуба АПЛ хотят решить свои проблемы за счет защитника Байера
ММА16:50
Ковингтон верит, что одержал победу над Эдвардсом
Лига Европы16:45
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: что нужно знать
Европа16:31
Невилл: Ни один болельщик МЮ, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK