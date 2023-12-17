Хави назвал главную проблему нынешней Барселоны

У команды большие сложности с тем, чтобы забить гол.

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что у команды огромные проблемы с реализацией.

Напомним, что ранее каталонский клуб потерял очки в матче с Валенсией. И ранее также Барса оставалась без трех очков там, где обязана была выигрывать.

Хави считает, что его клуб сейчас вполне может быть худшим по реализации в Европе, но что с этим делать, он не сказал.

"Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль. Но нужно дать уверенность игрокам, потому что они забивали голы в других ситуациях.

Нельзя прощать в таких случаях. Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2. Это все бы решило. Но мы этого не сделали. Этого нам и не хватает весь сезон.

Должно быть, мы одна из худших команд Европы по реализации моментов. С нами такое уже случалось против Мальорки, против Гранады... Мы смогли обыграть Атлетико, хотя они почти сравняли. Против Жироны мы могли сделать счет 2:1 и 3:3.Мы плохи с точки зрения эффективности", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что Цыганков может пропустить следующий матч Жироны.

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