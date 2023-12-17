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Цыганков рискует пропустить ближайший матч Жироны в Ла Лиге

Украинский вингер не принимал участие в тренировке команды накануне игры.
Сегодня, 15:18
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков с большой долей вероятности пропустит ближайший матч 17-го тура чемпионата Испании против Алавеса, который состоится в понедельник, 18 декабря.

Об этом сообщил журналист Нил Сола, ссылаясь на главного тренера каталонской команды Мичела.

По словам наставника "бело-красных", 26-летний украинец испытывает дискомфорт, из-за чего был вынужден пропустить тренировку накануне поединке и существуют сомнения по поводу его возможности сыграть против Алавеса.

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Также пока под вопросом остается участие украинского вингера в матче с Бетисом, который запланирован на 21 декабря.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Довбик был признан игроком месяца в составе Жироны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Мичел

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