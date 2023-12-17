iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брентфорд - Астон Вилла: результат матча

Бен Ми сильно подставил свою команду.
Сегодня, 18:06
Брентфорд - Астон Вилла / Getty Images
Брентфорд - Астон Вилла / Getty Images

В воскресенье, 17 декабря, Брентфорд Ярмолюка принимал дома Астон Виллу.

Гости начали игру уверенней, но обменявшись парой полумоментов обе команды застыли в выжидательных позициях. Вилла контролировала мяч и ждала ошибки, а Брентфорд наоборот уверенно оборонялся. Гол совершенно неожиданно первыми забили именно хозяева, Льюис-Поттер оказался в нужном месте в нужное время. Брентфорд сразу же забил еще, но второй гол отменили из-за офсайда.

Второй тайм развивался по тому же сценарию до 71-й минуте, когда Бен Ми неожиданно получил прямую красную, оставив свою команду в меньшинстве. Гости сразу же отыграли один мяч стараниями Морено, а еще через несколько минут Олли Уоткинс вырвал победу для своей команды. Егор Ярмолюк так и не появился на поле.

Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла 17-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Астон Вилла 1:2

Голы: Льюис-Поттер, 45 - Морено, 77, Уоткинс, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.54 - 1.24
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 4 - 15
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 7 - 11
Фолы: 19 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Астон Вилла

Статьи по теме

"ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом "ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом
Эмери сделал подарок звездам Астон Виллы за победу над Арсеналом Эмери сделал подарок звездам Астон Виллы за победу над Арсеналом
Жезус назвал Астон Виллу претендентом на титул АПЛ Жезус назвал Астон Виллу претендентом на титул АПЛ
Эмери повторил достижение великих тренеров Эмери повторил достижение великих тренеров
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:50
Челси хочет заменить своего травмированного голкипера игроком Арсенала
Европа19:41
Форвард Байера обогнал Беллингема в важном статистическом показателе
ММА19:22
Ковингтон не стал извиняться за шутки про смерть отца Эдвардса
Другие19:17
Мужская сборная Украины по голболу стала чемпионами Европы
Европа19:09
Зинченко - лучший защитник Арсенала в матче с Брайтоном по оценкам WhoScored
Киберспорт18:51
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:46
Клубы АПЛ хотят подписать форварда, которого на родине считают бездарным
Европа18:45
Юный хавбек МЮ установил необычное достижение
Киберспорт18:44
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт18:33
BLAST Premier Fall Final 2023: Vitality уничтожили FaZe в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK