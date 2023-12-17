Брентфорд - Астон Вилла: результат матча

В воскресенье, 17 декабря, Брентфорд Ярмолюка принимал дома Астон Виллу.

Гости начали игру уверенней, но обменявшись парой полумоментов обе команды застыли в выжидательных позициях. Вилла контролировала мяч и ждала ошибки, а Брентфорд наоборот уверенно оборонялся. Гол совершенно неожиданно первыми забили именно хозяева, Льюис-Поттер оказался в нужном месте в нужное время. Брентфорд сразу же забил еще, но второй гол отменили из-за офсайда.

Второй тайм развивался по тому же сценарию до 71-й минуте, когда Бен Ми неожиданно получил прямую красную, оставив свою команду в меньшинстве. Гости сразу же отыграли один мяч стараниями Морено, а еще через несколько минут Олли Уоткинс вырвал победу для своей команды. Егор Ярмолюк так и не появился на поле.

Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла 17-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Астон Вилла 1:2

Голы: Льюис-Поттер, 45 - Морено, 77, Уоткинс, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.54 - 1.24

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 4 - 15

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 7 - 11

Фолы: 19 - 6

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