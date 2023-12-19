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Хави оценил шансы Барселоны на победу в Ла Лиге

Специалист упомянул лидирующих Жирону и Реала.
Сегодня, 15:55
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Испании.

По словам специалиста, у каталонцев есть шансы на победу.

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"Игра с Альмерией очень важна для нас после трех матчей без побед. Нам нужна победа, три очка, чтобы продолжать верить. У нас все еще есть шансы в Ла Лиге, есть математические шансы победить. Стало трудно, но мы должны идти шаг за шагом, и завтра будет один шаг.

Я считаю, что в Ла Лиге еще можно все восстановить, но мы не можем потерпеть неудачу. На нас влияют наши ошибки. Жирона и Реал не ошибаются.

Мы все еще можем включиться в борьбу за титул Ла Лиги, у нас будут шансы", - приводит слова Хави Marca.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона занимает третье место, отставая от лидирующей Жироны на 9 баллов.

Ранее президент Барселоны назвал задачи команды на сезон.

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