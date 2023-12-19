Урава - Манчестер Сити 0:3: обзор матча и результат игры 19.12.2023

"Горожане" находятся в шаге от трофея.

Во вторник, 19 декабря, в рамках полуфинала клубного чемпионата мира Урава встречалась с Манчестер Сити. Матч завершился победой англичан со счетом 3:0.

В первой половине игры был забит всего один мяч. Мариус Хейбротен неудачно переправил мяч в свои ворота, выведя "горожан" вперед.

Во втором тайме Матео Ковачич и Бернарду Силва своими голами поставили точку в данной игре, выведя свою команду в финал турнира.

В решающем матче клубного чемпионата мира Манчестер Сити сыграет против Флуминенсе.

Статистика матча Урава - Манчестер Сити

Урава - Манчестер Сити 0:3

Голы: Хейбротен, 45+1, Ковачич, 52, Силва, 59

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 1 - 24

Удары в створ: 0 - 9

Угловые: 2 - 6

Фолы: 10 - 3

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