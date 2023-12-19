Урава - Манчестер Сити 0:3: обзор матча и результат игры 19.12.2023
"Горожане" находятся в шаге от трофея.
Во вторник, 19 декабря, в рамках полуфинала клубного чемпионата мира Урава встречалась с Манчестер Сити. Матч завершился победой англичан со счетом 3:0.
В первой половине игры был забит всего один мяч. Мариус Хейбротен неудачно переправил мяч в свои ворота, выведя "горожан" вперед.
Во втором тайме Матео Ковачич и Бернарду Силва своими голами поставили точку в данной игре, выведя свою команду в финал турнира.
В решающем матче клубного чемпионата мира Манчестер Сити сыграет против Флуминенсе.
Статистика матча Урава - Манчестер Сити
Урава - Манчестер Сити 0:3
Голы: Хейбротен, 45+1, Ковачич, 52, Силва, 59
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 1 - 24
Удары в створ: 0 - 9
Угловые: 2 - 6
Фолы: 10 - 3
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