Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Челси вырвал победу у Ньюкасла в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

Главным героем встречи стал украинский винегр Михаил Мудрик, который забил спасительный гол в компенсированное время. По словам футболиста, команды движется в правильном направлении.

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"Иногда, когда игра тяжелая, нужно продолжать давить и верить до последней секунды. Потому что это футбол, все может произойти.

Почеттино до и после матча сказал, что постараемся выиграть этот трофей. Наш план не изменился. С нетерпением ждем попыток выиграть титул.

На мой скромный взгляд мы двигаемся в правильном направлении. Мы должны доверять процессу, тренеру и друг другу. Мы создаем действительно сильную команду. Иногда для создания чего-то большого нужно время", - приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

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