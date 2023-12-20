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Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги

Альтернативой для Серу Гирасси является один из лучших голеадоров чемпионата Франции.
Сегодня, 18:57
Cеру Гирасси / Getty Images
Cеру Гирасси / Getty Images

Итальянский Милан собирается усилить линию нападения.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "россонери" готовы зимой приобрести Серу Гирасси из Штуттгарта, активировав сумму выкупа в размере 17 млн евро. 

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Если гвинейца не удастся подписать, то коллектив Стефано Пиоли обратится к услугам форварда Монпелье Акора Адамса.

Стоит отметить, что и Гирасси и Адамс идут в числе лидеров бомбардирской гонки в чемпионате Германии и Франции соответственно. У Серу 16 голов в Бундеслиге, а у Акора 7 забитых мячей в Лиге 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Милан Лига 1 Серу Гирасси Акор Адамс

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