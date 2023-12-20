Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги

Альтернативой для Серу Гирасси является один из лучших голеадоров чемпионата Франции.

Итальянский Милан собирается усилить линию нападения.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "россонери" готовы зимой приобрести Серу Гирасси из Штуттгарта, активировав сумму выкупа в размере 17 млн евро.

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Если гвинейца не удастся подписать, то коллектив Стефано Пиоли обратится к услугам форварда Монпелье Акора Адамса.

Стоит отметить, что и Гирасси и Адамс идут в числе лидеров бомбардирской гонки в чемпионате Германии и Франции соответственно. У Серу 16 голов в Бундеслиге, а у Акора 7 забитых мячей в Лиге 1.

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