АПЛ приняла решение по прерванному матчу между Борнмутом и Лутоном
Матч будет переигран позднее.
Совет АПЛ принял решение по превранному матчу Борнмут - Лутон.
Напомним, что поединок был остановлен на 60-й минуте после того, как капитан гостей потерял сознание прямо на поле.
Медики увезли Тома Локьера в ближайшую больницу, к счастью, все закончилось хорошо. При этом обе команды приняли решение не доигрывать матч.
После совещаний АПЛ решила перенести игру на более позднюю дату в этом сезоне, которая будет подтверждена после консультации с соответствующими сторонами.
Ранее также сообщалось, что Лунин может попасть в АПЛ.
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