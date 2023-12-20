АПЛ приняла решение по прерванному матчу между Борнмутом и Лутоном

Совет АПЛ принял решение по превранному матчу Борнмут - Лутон.

Напомним, что поединок был остановлен на 60-й минуте после того, как капитан гостей потерял сознание прямо на поле.

Медики увезли Тома Локьера в ближайшую больницу, к счастью, все закончилось хорошо. При этом обе команды приняли решение не доигрывать матч.

После совещаний АПЛ решила перенести игру на более позднюю дату в этом сезоне, которая будет подтверждена после консультации с соответствующими сторонами.

Ранее также сообщалось, что Лунин может попасть в АПЛ.

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