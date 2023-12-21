Клопп высказал недовольство атмосферой на Энфилде во время матча Ливерпуль - Вест Хэм

В среду, 20 декабря, Ливерпуль разгромил Вест Хэм со счетом 5:1 и вышел в полуфинал кубка лиги.

И несмотря на то, что команда провела отличный матч, главный тренер "красных" Юрген Клопп все равно остался недоволен одной составляющей. Немецкому специалисту не понравилась атмосфера на Энфилде во время игры.

"Я не слишком доволен атмосферой, которая царила позади нас. Мне было интересно, чего они хотят. Нам нужен Энфилд на ногах не только в те моменты, когда я спорю с другим тренером или что-то еще. Если вы не в той форме, отдайте свой билет кому-то другому", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что после недавнего матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (0:0) вратарь манкунианцев Андре Онана заявил, что он не чувствовал никакого давления во время игры.

Напомним, что в полуфинале кубка лиги Ливерпуль встретится с другой лондонской командой, Фулхэмом.

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