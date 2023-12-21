Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской Лиги

Похоже, судьба финала турнира с большой долей вероятности уже определена.

Вечером 20 декабря Ливерпуль стал последним полуфиналистом Кубка английской Лиги, разгромив Вест Хэм.

После поединка между "красными" и "молотобойцами" состоялась жеребьевка 1/2 финала турнира.

Коллектив Юргена Клоппа сыграет с лондонским Фулхэмом, а Челси, обыгравший Ньюкасл благодаря Мудрику, встретится с Мидлсбро.

Матчи состоятся 8-9 и 22-23 января следующего года.

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