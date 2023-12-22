Сассуоло - Дженоа: результат матча

В пятницу, 22 декабря, Сассуоло принимал дома Дженоа.

Матч начался очень медленно, было очень много борьбы в центре и очень мало моментов у ворот. Неожиданно на 28-й минуте хозяева резко пошли в атаку и открыли счет стараниями Пинамонти.

Сразу после этого Малиновский мог сравнивать, но не попал в створ ворот после отскока, на том первый тайм и закончился. Во втором тайме Дженоа ринулась вперед, имея момент за моментом, чтобы вернуть на поле паритет.

Счет сравнять помог пенальти, который судья все же поставил после долгих совещаний с коллегами. Гюдмюдссон без проблем переиграл вратаря. И под самый занавес матча, когда Малиновский уже покинул поле, Калеб Экубан сольным проходом создал себе шанс и зкатил мяч прямиком в дальнйи угол, вырвав важную победу.

Статистика матча Сассуоло - Дженоа 17-го тура Серии А

Сассуоло - Дженоа 1:2

Голы: Пинамонти, 28 - Гюдмюдссон (пенальти), 64, Экубан, 87

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 3 - 6

Фолы: 10 - 9

Атаки: 83 - 97

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