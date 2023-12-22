iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сассуоло - Дженоа: результат матча

Руслан провел на поле почти все 90 минут.
Сегодня, 21:24
Сассуоло - Дженоа / Getty Images
Сассуоло - Дженоа / Getty Images

В пятницу, 22 декабря, Сассуоло принимал дома Дженоа.

Матч начался очень медленно, было очень много борьбы в центре и очень мало моментов у ворот. Неожиданно на 28-й минуте хозяева резко пошли в атаку и открыли счет стараниями Пинамонти.

Сразу после этого Малиновский мог сравнивать, но не попал в створ ворот после отскока, на том первый тайм и закончился. Во втором тайме Дженоа ринулась вперед, имея момент за моментом, чтобы вернуть на поле паритет.

Счет сравнять помог пенальти, который судья все же поставил после долгих совещаний с коллегами. Гюдмюдссон без проблем переиграл вратаря. И под самый занавес матча, когда Малиновский уже покинул поле, Калеб Экубан сольным проходом создал себе шанс и зкатил мяч прямиком в дальнйи угол, вырвав важную победу.

Статистика матча Сассуоло - Дженоа 17-го тура Серии А

Сассуоло - Дженоа 1:2

Голы: Пинамонти, 28 - Гюдмюдссон (пенальти), 64, Экубан, 87

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 3 - 6
Фолы: 10 - 9
Атаки: 83 - 97

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа сассуоло

Статьи по теме

Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус
Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа
Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса
Лацио выбил Дженоа Малиновского из Кубка Италии Лацио выбил Дженоа Малиновского из Кубка Италии
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Милан сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером Серии А
Европа23:19
Гендиректор Суперлиги не сомневается в том, что турнир наберет 64 команды
Украина22:58
Оболонь официально опровергла информацию о повестке
Европа22:50
Один из ключевых игроков Манчестер Сити получил травму в финале Клубного чемпионата мира
Европа22:32
Экс-тренер МЮ может получить работу в Турции
Европа22:25
Президент Наполи признался, что Руди Гарсию стоило уволить еще во время презентации
Другие страны22:10
Клубный чемпионат мира-2023: Манчестер Сити - победитель турнира
Футбол21:59
Неймар будет судиться с трансгендером, с которым у него якобы была сексуальная свзяь
Европа21:56
Манчестер Сити одолел Флуминенсе, выиграв клубный чемпионат мира
Европа21:24
Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK