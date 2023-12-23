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Миколенко вернется на поле после травмы в матче с Тоттенхэмом

Украинский защитник выйдет в стартовом составе Эвертона на поединок АПЛ.
Сегодня, 16:25
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 23 декабря, Эвертон в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретится на выезде с Тоттенхэмом.

Перед игрой главный тренер "ирисок" Шон Дайч определился со стартовым составом своей команды, включив в него украинского защитника Виталия Миколенко, который вернется на поле после травмы.

Напомним, что Миколенко из-за повреждения паха пропустил два последних матча Эвертона - с Бернли (2:0) в чемпионате и с Фулхэмом (1:1, пен. 6:7) в Кубке английской лиги.

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В текущем сезоне украинец провел за ливерпульский клуб во всех турнирах 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Матч Тоттенхэм - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Эвертон отметился необычным достижением в нынешнем сезоне АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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