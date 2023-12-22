Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона

Стиатистический портал WgoScored опубликовал сборную игроков АПЛ первой половины сезона.

Виталий Миколенко, выступающий за Эвертон, стал лучшим левым защитником лиги, получив оценку 7.17.

Остальные позиции сложно назвать неожиданными, кроме, пожалуй, одной. Лучшим вратарем первой половины сезона стал Андре Онана.

Ранее также сообщалось, что Эрик тен Хаг поддержал Хейлунда, который все еще не забивал в АПЛ.

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