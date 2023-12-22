iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона

Виталий Миколенко стал лучшим левым защитником лиги.
Вчера, 20:49
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Стиатистический портал WgoScored опубликовал сборную игроков АПЛ первой половины сезона.

Виталий Миколенко, выступающий за Эвертон, стал лучшим левым защитником лиги, получив оценку 7.17.

Остальные позиции сложно назвать неожиданными, кроме, пожалуй, одной. Лучшим вратарем первой половины сезона стал Андре Онана.

Ранее также сообщалось, что Эрик тен Хаг поддержал Хейлунда, который все еще не забивал в АПЛ.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

Статьи по теме

Миколенко может вернуться на поле в ближайшем матче Эвертона Миколенко может вернуться на поле в ближайшем матче Эвертона
Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ
Эвертон Миколенко отметился необычным достижением Эвертон Миколенко отметился необычным достижением
Миколенко пропустит матч АПЛ из-за повреждения Миколенко пропустит матч АПЛ из-за повреждения
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером Серии А
Европа23:19
Гендиректор Суперлиги не сомневается в том, что турнир наберет 64 команды
Украина22:58
Оболонь официально опровергла информацию о повестке
Европа22:50
Один из ключевых игроков Манчестер Сити получил травму в финале Клубного чемпионата мира
Европа22:32
Экс-тренер МЮ может получить работу в Турции
Европа22:25
Президент Наполи признался, что Руди Гарсию стоило уволить еще во время презентации
Другие страны22:10
Клубный чемпионат мира-2023: Манчестер Сити - победитель турнира
Футбол21:59
Неймар будет судиться с трансгендером, с которым у него якобы была сексуальная свзяь
Европа21:56
Манчестер Сити одолел Флуминенсе, выиграв клубный чемпионат мира
Европа21:24
Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK