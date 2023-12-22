Тен Хаг поддержал Хейлунда: Дело не только в одном футболисте

Эрик тен Хаг высказался о голевой засухе Расмуса Хейлунда.

По словам наставника МЮ, дело совсем не в том, что датчанин - плохой форвард, дело во всей команде. Когда состав сбалансируется, появится и результат.

"Мы открыты, и он открыт. У него отличный менталитет. Считаю, что он очень хорошо играет под давлением. Он справляется с этим. Но речь идет не только о Хейлунде. Речь идет о Рэшфорде, Гарначо, Антони, а также это касается Фернандеша и Мактоминея.

Не забывайте и о наших крайних защитниках, которые должны играть большую роль. Уверен, что мы прибавим, особенно если все футболисты будут доступны в составе. Если состав сбалансируется, то мы будем создавать больше моментов.

Дело не только в одном футболисте, а во всей команде. Как вы знаете, моя философия состоит в том, что атаковать должны 11 футболистов", – приводит слова тен Хага ESPN.

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