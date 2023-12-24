Главная сенсация Бундеслиги определился, где хочет продолжить карьеру
Серу Гирасси все-таки переедет в АПЛ.
Серу Гирасси определился, где он хотел бы продолжить карьеру, пишет teamTalk.
Издание, ссылаясь на Фабрицио Романо утверждает, что в январе МЮ намерен подписать форварда, и Гирасси находится в их шорт-листе.
Однако сам нападающий вряд ли захочет переезжать в Манчестер, у Гирасси достаточно вариантов на руках, и он склоняется к не самому очевидному.
Тоттенхэм решил не подписывать сразу замену Кейну, а теперь тоже положил глаз на 27-летнего гвинейца. И именно "шпорам" отдает предпочтение сам Серу.
Ранее также сообщалось, что Интер работает над подписанием форварда Порту.
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