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Зидан может зимой покинуть Реал

Сын легендарного футболиста сменит команду.
Сегодня, 22:20
Элиас Зидан / Getty Images
Элиас Зидан / Getty Images

По информации издания Marca, защитник Реала Элиас Зидан рассматривает возможность ухода из клуба в январе.

В команде U-19 француз не получает много игрового времени, приняв участие лишь в двух играх из 21 матча этого сезона. Данная положение дел может повлиять на шансы Зидана попасть на грядущий чемпионат Европы.

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Пока неясно, стоит ли ожидать полного перехода или речь будет идти об аренде.

Отметим, Элиас, младший из братьев, которому сегодня исполнилось 18 лет, может без проблем выступать сразу на нескольких позициях в обороне - фулбека и центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зидан Реал Мадрид

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