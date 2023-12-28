Брайтон - Тоттенхэм: результат матча

В четверг, 28 декабря, Брайтон принимал дома Тоттенхэм в рамках 19-го тура АПЛ.

"Шпоры" будто бы начали активней, но уже на 6-й минуте Викарио дважды спас после ударов Дэнни Уэлбека. А уже на 11-й минуте итальянец не смог отразить удар Хиншельвуда 1:0. "Чайки" продолжили давить и вскоре заслужили пенальти, который уверенно исполнил Жоао Педро.

До конца тайма стороны успели обменяться ударами по каркасу, а второй тайм начался с отмененного гола Ришарлисона, затем судья отменил еще один гол бразильца, и по итогу Брайтон забил в третий раз. Ближе к концу матча VAR вновб дал право на пенальти "чайкам" и Жоао Педро оформил дубль.

Однако за последние 10 минут "шпоры" дважды смогли отличиться - Алехо Велиз и Бен Дэвис немного скрасили разочарование от выступления команды. Но разгромный счет показывает, что "шпорам" срочно нужно решать проблемы в защитной линии.

Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм в 19-м туре АПЛ

Брайтон - Тоттенхэм 4:2

Голы: Хиншелвуд, 11, Жоао Педро (пенальти), 23, (пенальти), 76, Эступинан, 63 - Велиз, 81, Дэвис, 85

Ожидаемые голы (xG): 3.62 - 2.15

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 15 - 19

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 7 - 6

Фолы: 18 - 6

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