Анчелотти подписал новый контракт с Реалом - источник

Тренер останется в Мадриде еще на два года.

Карло Анчелотти и мадридский Реал уже подписали новое соглашение, утверждает Relevo.

Испанские издание пишет, что клуб полностью доволен специалистом, а потому предложил ему новый контракт перед уходом на зимние каникулы.

Новое соглашение Анчелотти со "сливочными" рассчитано до 2026 года в то время, как предыдщий контракт заканчивался летом 2024-го.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста Реал выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

Ранее также сообщалось, что Онана пытается отложить отъезд в сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!