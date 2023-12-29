Анри считает, что сейчас выиграть АПЛ сложнее, чем в его времена

Тьерри Анри заявил, что сейчас АПЛ выиграть сложнее, чем в его время.

По словам легенды Арсенала, раньше за АПЛ боролись всего две команды, позднее их стало три, а сейчас предсказать итоги сезона сложнее.

"В мои времена выиграть чемпионат могли две команды – Арсенал и Манчестер Юнайтед. Затем присоединился Челси. А теперь – только посмотрите: Ливерпуль в гонке, Астон Вилла – тоже, хотя никто не ждал, что она будет так высоко.

Давайте будем честны: во втором тайме матча Астон Виллы с Манчестер Юнайтед было что-то в духе "сделай или умри". Им надо было ответить на этот вызов. Но то, что случилось недавно, не убьет Виллу. То, что они делают, потрясающе.

Выиграть чемпионат становится все труднее", – приводит слова Анри Goal.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл нацелился на трио из Серии А.

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