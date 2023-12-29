iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл нацелился на трио аутсайдера Серии А

Булайе Диа - ключевая цель "сорок".
Сегодня, 13:46
Булайе Диа / Getty Images
Булайе Диа / Getty Images

Ньюкасл имеет грандионзные планы ближайшие трансферные окна, пишет teamTalk.

Эдди Хау хотел бы немного омолодить состав и закрыть некоторые проблемы с глубиной. В первую очередь "сорокам" нужен новый форвард, который станет конкурентом Исаку, центральный защитник, который заменит Шера и опорник для глубины.

И всех троих Дэн Эшворт нашел в одной команде - Салернитане. Речь о Булайе Диа, Лассане Кулибала и Лоренцо Пироле.

Диа феерил в прошлом сезоне и на спаде в этом, однако Хау уверен, что вернет форварду форму. Именно Диа является ключевой целью, однако попробовать подписать и других двоих Ньюкасл не прочь.

Кулибали - мощный 27-летний опорник, который сумеет подменить Гимараэша, если понадобится. А Пирола - 21-летний защитник с огромным опытом игры в юношеской сборной.

Ранее также сообщалось, что Онана пытается отложить отъезд в сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

Статьи по теме

Хавбек Ман Сити стал главной трансферной целью Ньюкасла Хавбек Ман Сити стал главной трансферной целью Ньюкасла
Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах
Ньюкасл неожиданно уступил аутсайдеру АПЛ Ньюкасл неожиданно уступил аутсайдеру АПЛ
МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:46
Тен Хаг убежден, что INEOS не будут увольнять его
Теннис16:45
Костюк: Какое ужасное утро для моей семьи и всей страны
Формула 116:24
Феттель рассказал о своем последнем разговоре с Шумахером
Европа16:22
Левандовски вышел раньше из отпуска ради дополнительной работы в спортзале и на поле
Европа16:15
Семья была внутри: дом Грилиша ограбили на миллион фунтов во время матча с Эвертоном
Европа16:07
Мбаппе взял на себя некие финансовые обязательства в случае бесплатного ухода
Европа15:50
Бывший игрок сборной Англии встал на защиту Мудрика
Украина15:35
Кривбасс: МОК, вы еще хотите допускать спортсменов из рф на Олимпийские игры?
Европа15:27
Легенды Боруссии вошли в тренерский штаб "шмелей"
Европа15:20
Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK