Ньюкасл нацелился на трио аутсайдера Серии А

Ньюкасл имеет грандионзные планы ближайшие трансферные окна, пишет teamTalk.

Эдди Хау хотел бы немного омолодить состав и закрыть некоторые проблемы с глубиной. В первую очередь "сорокам" нужен новый форвард, который станет конкурентом Исаку, центральный защитник, который заменит Шера и опорник для глубины.

И всех троих Дэн Эшворт нашел в одной команде - Салернитане. Речь о Булайе Диа, Лассане Кулибала и Лоренцо Пироле.

Диа феерил в прошлом сезоне и на спаде в этом, однако Хау уверен, что вернет форварду форму. Именно Диа является ключевой целью, однако попробовать подписать и других двоих Ньюкасл не прочь.

Кулибали - мощный 27-летний опорник, который сумеет подменить Гимараэша, если понадобится. А Пирола - 21-летний защитник с огромным опытом игры в юношеской сборной.

Ранее также сообщалось, что Онана пытается отложить отъезд в сборную.

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