Онана пытается отложить отъезд в сборную, чтобы сыграть в Кубке Англии

Камерунец все еще боится за свое место.

Андре Онана пытается отложить свой отъезд в сборную Камеруна, утверждает ESPN.

Кипер ведет переговоры с национальной федерацией, чтобы приехать в расположение сборной позднее и провести матч в Кубке Англии.

Напомним, что 13 января стартует Кубок африканских наций, финал которого запланирован на 11 февраля. Таким образом Онана может пропустить четыре матча АПЛ и один кубковый поединок.

Однако сборная Камеруна хочет сыграть товарищеские матчи перед турниром, именно на них не хочет ехать Онана, чтобы подольше задержаться в МЮ.

При этом в клубе не сильно обеспокоены отъездом основного вратаря, тен Хаг полностью доверяет Байындыру, который еще не дебютировал в составе манкунианцев.

Ранее также сообщалось, что Арсенал потерял первое место в чемпионате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!