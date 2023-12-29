Тен Хаг убежден, что INEOS не будут увольнять его
Эрик тен Хаг убежден, что новые владельцы не станут его увольнять.
При этом наставник МЮ признал, что еще не говорил с представителями INEOS, потому что у него нет на это времени.
"График настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с ними, но это произойдет. Я с нетерпением жду переговоров.
Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними, у нас будут разговоры, встречи. Посмотрим.
Пока что я сосредоточен на игре, поэтому я сказал "нет" переговорам. В данный момент я не хочу отвлекаться. В ближайшие дни, недели у нас будет время, тогда я буду знать больше"", приводит слова тренера 90Min.
Ранее также сообщалось, что Онана пытается отложить отъезд в сборную.
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