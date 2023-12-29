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Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср

Команда португальца обыграла своих ровесников.
Вчера, 22:55
Джорджина с детьми / Instagram
Джорджина с детьми / Instagram

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, посетила матч сына за молодежную команду.

Юный португалец выступают за тот же клуб, что и его отец, однако с той оговоркой, что это U-13. Поддержать Роналду-младшего пришла его мачеха с братьями и сестрами.

Отметим, судя по фотографиям из соцсетей, Ан-Наср обыграли своих ровесников, после чего дети бурно праздновали триумф.

Ранее сообщалось, что Роналду вместе со своими сыновьями сыграл в доме в футбол.

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