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Дженоа - Интер 1:1: обзор матча и результат игры 29.12.2023

Команда украинца сделала хороший подарок Ювентусу, который получил возможность сократить отставание от лидера чемпионата Италии.
Вчера, 23:53
Дженоа - Интер / Getty Images
Дженоа - Интер / Getty Images

В пятницу, 29 декабря, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис программу 18-го тура итальянской Серии А подхватили Дженоа и Интер.

Руслан Малиновский начал данный поединок со скамейки запасных и вышел на поле по ходу второго тайма. Однако до того момента команды уже успели обменяться голами, причем на последних минутах первой половины.

Сначала в счете повели гости, когда Марко Арнаутович первым оказался на добивании после того, как удар Николо Бареллы приняла на себя штанга.

А спустя всего пять минут "грифоны" отыгрались. Альберт Гудмундссон подал угловой, а Раду Дрэгушин ударом головой переправил мяч в сетку ворот Янна Зоммера, который не справился с ударом центрбека. 

На 61-й минуте поединка в игру вступил Малиновский, но украинец, к сожалению, результативными действиями не отличился, собственно как и команды, которые в итоге расписали ничью 1:1.

Дженоа сохранила за собой тринадцатую строчку таблицы, имея теперь в активе двадцать очков. Интер в свою очередь продолжает лидировать в чемпионате, но у Ювентуса появилась отличная возможность сократить отставание от "змеев" до двух очков, если команда Массимилиано Аллегри обыграет Рому 30 декабря.

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Статистика матча Дженоа - Интер 18-го тура Серии А

Дженоа - Интер 1:1
Голы: Дрэгушин, 45+7 - Арнаутович, 42.

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 1.45
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 13 - 16
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 13 - 14

Дженоа: Мартинес - Дрэгушин, Бани, Де Винтер (Васкес, 46) - Сабелли, Френдруп, Бадель, Стротман (Малиновский, 61), Мартин (Мессиас, 78) - Экубан (Ретеги, 61), Гудмундссон.

Интер: Зоммер - Бисек (Павар, 90), Ачерби, Бастони - Дармиан (Думфрис, 78), Барелла (Фраттези, 78), Чалханоглу, Мхитарян (Классен, 90), Аугусто - Тюрам, Арнаутович (Санчес, 71).

Предупреждения: Гудмундссон, Дрэгушин - Барелла, Мхитарян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер дженоа Серия А Руслан Малиновский

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