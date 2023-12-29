Наполи - Монца 0:0 обзор матча и результат игры 29.12.2023

В пятницу, 29 декабря, в рамках 18-го тура Серии А Наполи принимал Монцу. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Хоть мячом большую часть встречи держали у себя хозяева, однако голевые моменты были у обеих сторон.

Отметим, самым опасным эпизодом в игре стал нереализованный пенальти Монцы на 68-й минуте от Маттиа Пессины.

Таким образом, после 18-ти туров Наполи занимает седьмое место, набрав 28 очков, а Монца идет на 11-й строчке с 22-мя баллами.

Статистика матча Наполи - Монца Серии А

Наполи - Монца 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 1.39

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 25 - 8

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 10 - 1

Фолы: 10 - 21

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