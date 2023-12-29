iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Монца 0:0 обзор матча и результат игры 29.12.2023

Неаполитанцы неожиданно потеряли очки.
Сегодня, 21:31
Наполи - Монца / Getty Images
Наполи - Монца / Getty Images

В пятницу, 29 декабря, в рамках 18-го тура Серии А Наполи принимал Монцу. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Хоть мячом большую часть встречи держали у себя хозяева, однако голевые моменты были у обеих сторон.

Отметим, самым опасным эпизодом в игре стал нереализованный пенальти Монцы на 68-й минуте от Маттиа Пессины.

Таким образом, после 18-ти туров Наполи занимает седьмое место, набрав 28 очков, а Монца идет на 11-й строчке с 22-мя баллами.

Статистика матча Наполи - Монца Серии А

Наполи - Монца 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 1.39
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 21

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи монца Серия А

Статьи по теме

Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше
Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера
За Наполи дебютировал уроженец Черкасс За Наполи дебютировал уроженец Черкасс
Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа23:12
Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше
Европа22:55
Мощная поддержка: Джорджина с детьми посетила матч Роналду-младшего за Ан-Наср
Европа22:44
Милан отказывается платить за игрока, у которого осталось полгода по контракту с его клубом
ММА22:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:23
Бывший защитник Манчестер Юнайтед вернется в Испанию
Европа22:11
Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда
Формула 121:54
Ферстаппен выделил слабые стороны у болида Ред Булл 2023 года
Европа21:48
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа21:36
Малиновский остался в запасе Дженоа на матч против Интера
Европа21:31
Наполи не сумел обыграть на своем поле Монцу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK