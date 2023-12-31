Моуринью: Защита Ювентуса - настоящая стена

Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче с Ювентусом.

По словам португальца, Рома играла смело, гораздо смелее, чем от нее ожидали, но Ювентус выстроил настоящую стену, которую не удалось пройти.

"Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента.

Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета сразу после возобновления игры. После этого все становится сложнее. Ювентус стал играть еще глубже, его защита – настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело", - приводит слова португальца Football Italia.

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