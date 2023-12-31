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Анчелотти: Реал для меня - это в первую очередь семья

Итальянский специалист счастлив остаться в клубе.
Сегодня, 00:21
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти впервые прокомментировал новый контракт с мадридским Реалом.

Напомним, ранее стало известно, что испанский специалист останется в команде до 2026 года.

По словам Карло, он готов отметить этот день в календаре, ведь Реал для него - это в первую очередь семья. Потому он очень рад новому контракту.

"Я рад продолжить мечтать в этом клубе, с этими фанатами, с этими игроками. Этот день мне следует отметить в календаре, потому что он счастливый.

Я продлил контракт потому, что команда в последние годы добивалась успеха, как и в этом году. Клуб видит, что между нами хорошие отношения, и это очень важно, поскольку без хороших отношений между тренером и игроками клуб успешным быть не может. Я благодарю клуб за новый контракт, но также благодарю и футболистов, которые демонстрируют потрясающее отношение к делу.

Реал для меня – это в первую очередь семья. Атмосфера в этом клубе очень похожа на семейную, и все начинается с президента. Каждый из нас проявляет себя с лучшей стороны потому, что работает в семейной атмосфере", – приводит слова Анчелотти официальный сайт.

Ранее, напомним, тен Хаг прокомментировал поражение от Ноттингема.

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