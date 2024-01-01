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Трансферное окно официально открылось в Англии, Германии и Франции

С сегодняшнего дня клубы смогут подписывать и заявлять новых игроков.
Сегодня, 09:00

С первым днем нового года начинается работа на трансферном рынке по некоторым ведущим чемпионатам.

1 января открывается ТО, в частности, в Англии, Франции и Германии. Также с сегодняшнего дня работать с новыми подписями могут команды из Греции, Дании, Шотландии и ряда других стран.

В Испании, Италии и Нидерландах окно откроется 2 января, в Португалии – 3-го, Бельгии – 5-го.

А вот в Украине в этом году официально окно будет открыто с 24 января по 12 марта, хотя традиционно переходы игроков будут происходить в ближайшее время.

Напомним, что ранее ISPORT выделил лучший трансфер 2023 года, а вместе с ним и лучшего игрока, главный провал и многие другие номинации.

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