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Накладывал швы: звезда Барселоны получил травму в спортзале

Гюндоган неудачно потренировался с весом.
Сегодня, 17:32
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган получил травму во время занятий в тренажерном зале.

Как сообщает Mundo Deportivo, немец попал в больницу из-за того, что во время тренировки Илкай Гюндоган ударился головой о вес, с которым работал.

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Полузащитника отвезли в больницу, ведь удар вызвал кровотечение. Ему наложили несколько швов на рану, травма незначительная. Гюндоган сможет сыграть 4 января против Лас-Пальмас.

Напомним, Гюндоган присоединился к Барселоне в 2023 году. В текущем сезоне Гюндоган сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси похвастался накачанным торсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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