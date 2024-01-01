Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду

Брент форд определился с ценой Айвана Тоуни, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что дисквалификация английского форварда завершиться 16 января, на него претендует ряд клубов.

Однако Брентфорд не хочет расставаться с Айваном в январе, потому затребует за него 80 млн фунтов, надеясь, что сумма отпугнет покупателей.

При этом клуб также хотел бы переподписать с футболистом контракт и включить в новое соглашение отступные.

Ранее также сообщалось, что Челси пытается перехватить игрока у конкурентов.

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