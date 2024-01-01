Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду
Айван Тоуни стоит 80 млн фунтов.
Брент форд определился с ценой Айвана Тоуни, пишет Бен Джейкобс.
Напомним, что дисквалификация английского форварда завершиться 16 января, на него претендует ряд клубов.
Однако Брентфорд не хочет расставаться с Айваном в январе, потому затребует за него 80 млн фунтов, надеясь, что сумма отпугнет покупателей.
При этом клуб также хотел бы переподписать с футболистом контракт и включить в новое соглашение отступные.
Ранее также сообщалось, что Челси пытается перехватить игрока у конкурентов.
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