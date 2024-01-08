Тоуни рассказал о поддержке со стороны тренера и клуба

И форварду есть чем отплатить за доброту.

Айван Тоуни рассказал, как клуб и тренер поддерживали его во время дисквалификации.

Напомним, что англичанин полуичл дисквалификацию за нарушения правил о ставках, но уже в ближайшее время сможет вернуться на поле.

По словам Тоуни, все это время его поддерживали и клуб, и главный тренер, и даже болельщики Брентфорда.

"Томас Франк оказал мне самую большую помощь, о которой я только мог просить. Да и весь клуб тоже. Они проводили для меня дополнительные занятия, выкраивали время, чтобы провести занятие, выходили на улицу во время дождя, когда им полагалось быть дома, и все в таком духе.

Мне есть чем им отплатить, и я не могу дождаться, чтобы попытаться сделать это. Все меня поддерживают. Клуб с самого начала поддерживал меня, и болельщики тоже поддерживали меня, что сыграло огромную роль. Даже когда я не участвую в играх, они поют мое имя, и я получаю множество сообщений в социальных сетях", - приводит слова Тоуни talkSPORT.

Ранее также Артета прокомментировал потенциальное усиление атаки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!