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Тоуни рассказал о поддержке со стороны тренера и клуба

И форварду есть чем отплатить за доброту.
Сегодня, 12:52
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Айван Тоуни рассказал, как клуб и тренер поддерживали его во время дисквалификации.

Напомним, что англичанин полуичл дисквалификацию за нарушения правил о ставках, но уже в ближайшее время сможет вернуться на поле.

По словам Тоуни, все это время его поддерживали и клуб, и главный тренер, и даже болельщики Брентфорда.

"Томас Франк оказал мне самую большую помощь, о которой я только мог просить. Да и весь клуб тоже.  Они проводили для меня дополнительные занятия, выкраивали время, чтобы провести занятие, выходили на улицу во время дождя, когда им полагалось быть дома, и все в таком духе.

Мне есть чем им отплатить, и я не могу дождаться, чтобы попытаться сделать это.  Все меня поддерживают. Клуб с самого начала поддерживал меня, и болельщики тоже поддерживали меня, что сыграло огромную роль. Даже когда я не участвую в играх, они поют мое имя, и я получаю множество сообщений в социальных сетях", - приводит слова Тоуни talkSPORT.

Ранее также Артета прокомментировал потенциальное усиление атаки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айван Тоуни

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