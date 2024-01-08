Артета высказался о потенциальном усилении атаки

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета рассказал, возможно ли усиление атаки "канониров" в зимнее трансферное окно.

По словам испанского специалиста, учитывая, сложившиеся на данный момент обстоятельства, подписания нового центрфорварда ждать не стоит.

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"Сейчас это выглядит нереалистично. Моя работа заключается в том, чтобы совершенствовать наших игроков и достигать с ними лучших результатов", - сказал Артета.

Отметим, что английские СМИ приписывают Арсеналу интерес к Айвену Тоуни из Брентфорда, но "пчелы" похоже пока не готовы его отпускать.

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