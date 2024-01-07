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Арсенал демонстрирует худшую серию за все время работы Артеты в клубе

Лондонский коллектив попал в зону футбольной турбулентности.
Вчера, 21:55
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Лондонский Арсенал на своем поле уступил Ливерпулю со счетом 0:2 в рамках 1/32 финала кубка Англии.

За последние семь матчей "канониры" одержали всего одну победу (Брайтон, 2:0), потерпев при этом четыре поражения, три из которых пришлись на три последних матча.

По информации Opta, это наименьшее количество побед в отрезке из семи матчей за все время работы Микеля Артеты в Арсенале.

Напомним, что Микель Артета возглавил Арсенал в конце 2019 года. С того момента лондонцы провели под руководством 41-летнего испанца 209 матчей, в которых одержали 123 победы, 32 раза сыграли вничью и потерпели 54 поражения.

Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе всерьез рассматривает вариант с переездом на Туманный Альбион в один из клубов АПЛ следующим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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