Арсенал демонстрирует худшую серию за все время работы Артеты в клубе

Лондонский Арсенал на своем поле уступил Ливерпулю со счетом 0:2 в рамках 1/32 финала кубка Англии.

За последние семь матчей "канониры" одержали всего одну победу (Брайтон, 2:0), потерпев при этом четыре поражения, три из которых пришлись на три последних матча.

По информации Opta, это наименьшее количество побед в отрезке из семи матчей за все время работы Микеля Артеты в Арсенале.

1 - Arsenal have won one of their last seven games in all competitions, losing each of their last three; it's their fewest wins over a seven-game period under Mikel Arteta. LDWDLLL. pic.twitter.com/qMJA0A7fmb