iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард сборной Англии, отбывший дисквалификацию, прокомментировал свое будущее

Айван Тоуни хочет играть за топ-клуб.
Сегодня, 19:52

Лидер английского Брентфорда Айван Тоуни поделился своими ближайшими планами.

По словам футболиста, он хочет перейти в команду, которая считается топ-клубом.

"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб.

Если за мной придут и заплатят необходимые деньги Брентфорду, то кто знает, что случится", - заявил Айвен в своем последнем интервью.

Напомним, сегодня официально истек срок дисквалификации Тоуни за ставки. Футболист смешно отреагировал на это в своем Twitter-аккаунте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айван Тоуни

Статьи по теме

Тоуни рассказал о поддержке со стороны тренера и клуба Тоуни рассказал о поддержке со стороны тренера и клуба
Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду
Челси готов продать несколько игроков для подписания форварда Челси готов продать несколько игроков для подписания форварда
Морган назвал форварда, которого должен купить Арсенал Морган назвал форварда, которого должен купить Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Реал ведет активную работу над трансфером Холанда
Европа20:20
Экс-хавбек Барселоны рассматривается на замену Хави
Европа19:52
Форвард сборной Англии, отбывший дисквалификацию, прокомментировал свое будущее
Европа19:50
Лестер испытывает трудности с подписанием хавбека Интера
Европа19:24
Экс-футболист Арсенала обвинил Онана в неуважении к сборной
Европа19:19
Тренер Арсенала посетил ресторан самого известного шеф-повара
Теннис19:07
Australian Open-2024: Свитолина встретится с представительницей Болгарии, Ястремская - с россиянкой, которая играет за Францию
Европа19:00
Кубок Азии: Ливан сыграл вничью с Китаем, Катар обыграл Таджикистан
Европа18:51
Хавбек Ман Сити попал в сферу интересов Барселоны, Атлетико и Ювентуса
Европа18:42
Сын Анчелотти получил предложение от саудовского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK