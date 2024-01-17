Форвард сборной Англии, отбывший дисквалификацию, прокомментировал свое будущее

Лидер английского Брентфорда Айван Тоуни поделился своими ближайшими планами.

По словам футболиста, он хочет перейти в команду, которая считается топ-клубом.

"Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб.

Если за мной придут и заплатят необходимые деньги Брентфорду, то кто знает, что случится", - заявил Айвен в своем последнем интервью.

Напомним, сегодня официально истек срок дисквалификации Тоуни за ставки. Футболист смешно отреагировал на это в своем Twitter-аккаунте.

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