Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации

В ближайшее время Айвен Тоуни снова начнет забивать голы в английском чемпионате.

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни последний раз появлялся на футбольном поле в мае 2023 года, когда его команда уступила Ливерпулю на Энфилде со счетом 0:1.

Затем началась его восьмимесячная дисквалификация, которую 27-летний англичанин получил после того, как он был признан виновным в ставках на футбольные матчи - он нарушил 232 правила.

И именно в этот день, 16 января, завершается срок его дисквалификации, что не может не обрадовать как Брентфорд, так и самого игрока.

Отметить это дело игрок решил забавным образом. Как сообщает Sky Sports, Тоуни в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал пост с гифкой, на которой персонаж американского актера и стендап-комика Дэйва Шаппелла произносит одно единственное слово "Свободен".

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Ожидается, что возвращение Айвена Тоуни на футбольное поле состоится уже на этих выходных, когда Брентфорд будет принимать на своем поле Ноттингем Форест в рамках 21-го тура АПЛ.

Стоит отметить, что возвращение форварда будет очень кстати, так как команда Томаса Франка выиграла лишь один из последних десяти матчей, потерпев при этом восемь поражений.

На данный момент Брентфорд 16-е место таблицы чемпионата Англии, заработав 19 очков после 19-ти сыгранных туров.

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