iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации

В ближайшее время Айвен Тоуни снова начнет забивать голы в английском чемпионате.
Сегодня, 13:57
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни последний раз появлялся на футбольном поле в мае 2023 года, когда его команда уступила Ливерпулю на Энфилде со счетом 0:1.

Затем началась его восьмимесячная дисквалификация, которую 27-летний англичанин получил после того, как он был признан виновным в ставках на футбольные матчи - он нарушил 232 правила.

И именно в этот день, 16 января, завершается срок его дисквалификации, что не может не обрадовать как Брентфорд, так и самого игрока.

Отметить это дело игрок решил забавным образом. Как сообщает Sky Sports, Тоуни в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал пост с гифкой, на которой персонаж американского актера и стендап-комика Дэйва Шаппелла произносит одно единственное слово "Свободен".

Читай также: Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича

Ожидается, что возвращение Айвена Тоуни на футбольное поле состоится уже на этих выходных, когда Брентфорд будет принимать на своем поле Ноттингем Форест в рамках 21-го тура АПЛ.

Стоит отметить, что возвращение форварда будет очень кстати, так как команда Томаса Франка выиграла лишь один из последних десяти матчей, потерпев при этом восемь поражений.

На данный момент Брентфорд 16-е место таблицы чемпионата Англии, заработав 19 очков после 19-ти сыгранных туров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ

Статьи по теме

Бавария готова расстаться со своим игроком атаки в случае интереса клубов АПЛ Бавария готова расстаться со своим игроком атаки в случае интереса клубов АПЛ
Исполнительный директор АПЛ высказался о рассмотрении дела о нарушениях правил ФФП Ман Сити Исполнительный директор АПЛ высказался о рассмотрении дела о нарушениях правил ФФП Ман Сити
Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ
Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа17:50
Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции
Европа17:41
У футболистов африканской сборной диагностировали малярию
Европа17:23
Анчелотти оценил игру Винисиуса в недавних матчах
Европа17:10
Мбаппе - об увеличении количества матчей: Мы приближаемся к модели НБА
НБА16:59
Харден: Я бы хотел завершить карьеру в составе Клипперс
Европа16:54
Хави рассказал, когда уйдет из Барселоны
Украина16:33
Полесье усилилось воспитанником Арсенала
Украина16:30
Трансферы УПЛ: Юрченко сменил Ворсклу на Металлист 1925, Мельник присоединился к Вересу
Европа16:22
Мбаппе: Многие игроки, сформировавшие историю футбола покинули Европу. Наступит и моя очередь
Европа16:20
Будущий соперник Шахтера по Лиге Европы объявил о продаже защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK