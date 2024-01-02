iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги

Серу Гирасси может оказаться в стане мюнхенцев летом.
Сегодня, 15:49
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Мюнхенская Бавария может усилить линию атаки.

Как сообщают журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшафль, "красные" интересуются подписанием Серу Гирасси. Немецкий топ-клуб готов включиться в борьбу за гвинейца, если он не сменит клубную прописку зимой.

Читай также: Арсенал намерен приобрести защитника Баварии

Гирасси может перейти в стан Баварии после завершения текущего сезона за сумму в размере 20 млн евро.

В случае подписании форварда, француз Матис Тель, выступающий ныне за коллектив Томаса Тухеля отправится в аренду в один из клубов, который им интересуются. Названия данных команд не уточняются.

Отметим, что в текущем сезоне Серу провел 14 матчей, забив 17 голов и отдав 1 результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Серу Гирасси

Статьи по теме

В Баварии определились с преемником Тухеля В Баварии определились с преемником Тухеля
Главная сенсация Бундеслиги определился, где хочет продолжить карьеру Главная сенсация Бундеслиги определился, где хочет продолжить карьеру
Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Анчелотти рассказал о скором завершении карьеры
Европа18:18
Снова вместе: Самая известная футболистка сошлась с хавбеком Астон Виллы
ММА17:55
Сехудо - о боях Макгрегора в четырех разных категориях: Настоящее безумие
Европа17:49
МЮ близок к подписанию нового центрального защитника
Другие17:25
Федина обратилась к главе МОК после очередной рашистской атаки на Харьков
Европа17:20
Манчестер Юнайтед разорвал арендное соглашение с Регилоном
Европа16:59
"Ты никчемный кусок дерьма": Фьюри в очередной раз обратился к Усику
Европа16:50
Защитник Барселоны перенесет операцию на пояснице
Европа16:21
Цыганков может пропустить матч с Атлетико
Европа16:10
Наставник Жироны высказался о цели на сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK