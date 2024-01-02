Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги
Мюнхенская Бавария может усилить линию атаки.
Как сообщают журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшафль, "красные" интересуются подписанием Серу Гирасси. Немецкий топ-клуб готов включиться в борьбу за гвинейца, если он не сменит клубную прописку зимой.
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Гирасси может перейти в стан Баварии после завершения текущего сезона за сумму в размере 20 млн евро.
В случае подписании форварда, француз Матис Тель, выступающий ныне за коллектив Томаса Тухеля отправится в аренду в один из клубов, который им интересуются. Названия данных команд не уточняются.
Отметим, что в текущем сезоне Серу провел 14 матчей, забив 17 голов и отдав 1 результативную передачу.
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