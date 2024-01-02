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Наставник Жироны высказался о цели на сезон

Мичел считает, что его подопечные не являются претендентом на чемпионство.
Сегодня, 16:10
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер каталонской Жироны Мичел поделился мыслями о задаче команды на текущий сезон.

Испанский специалист считает, что реалистичной целью является выход в Еврокубки.

"Можем ли мы стать чемпионом? Нет, думаю, нет, потому что нам нужно набрать почти 90 очков, а это очень много. Первый круг только заканчивается, и мы должны провести впечатляющий второй. Мы должны идти игра за игрой. Наша цель - Европа", - сказал наставник.

Напомним, ранее Мичел высказался о потенциальном уходе ключевого игрока в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Мичел

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