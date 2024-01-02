Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону

Главный тренер каталонской Жироны Мичел поделился мыслями об интересе своих соперников по чемпионату и соседов по региону в лице Барселоны к Алейшу Гарсии.

По словам испанского специалиста, ему было бы больно потерять одного из своих ключевых игроков.

"Я чувствую, что Алейш нас не бросит.

Честно говоря, мне было бы больно, если бы Алейш ушел. Я говорю это не из-за Барсы, а просто потому, что мы потеряем ключевого для нас игрока.

Но, опять же, я чувствую, что он останется", - сказал Мичел.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жироне отреагировали на интерес Челси к Довбику.

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