В Жироне отреагировали на интерес Челси к Довбику
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик вскоре может сменить клубную прописку.
Как сообщает AS, услугами форварда интересуется Челси.
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Руководство Жироны не переживает по поводу возможного ухода украинца. В клубе отмечают, что Артем сосредоточен на выступлениях за команду и не готов сейчас уходить.
Отметим, что по футбольным правилам запрещено играть за три команды в одном сезоне. В текущем розыгрыше Довбик заигран за Днепр-1 и Жирону.
На счету украинца 18 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ.
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