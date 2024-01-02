iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба

Или хотя бы участвовать в этом процессе.
Вчера, 22:12
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг надеется сохранить контроль над трансферами МЮ, утверждает ESPN.

Издание пишет, что главный тренер надеется сохранить контроль над трансферами после того, как клубом станет упралвять INEOS.

Директор INEOS по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд намерен изменить трансферную политику клуба и подход к выбору игроков. Но тен Хаг хочет оставаться частью этого процесса.

Кроме того, в контракте нидерландского специалиста отдельно прописано право вето на трансферы, которое он намерен сохранить.

Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Тен Хаг прокомментировал приход в МЮ новых совладельцев Тен Хаг прокомментировал приход в МЮ новых совладельцев
Тен Хаг убежден, что INEOS не будут увольнять его Тен Хаг убежден, что INEOS не будут увольнять его
Тен Хаг: Фанаты разочаровались в Манчестер Юнайтед Тен Хаг: Фанаты разочаровались в Манчестер Юнайтед
Клопп, Гвардиола или тен Хаг: фанаты определили самого раздражающего тренера АПЛ Клопп, Гвардиола или тен Хаг: фанаты определили самого раздражающего тренера АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Милан с дублем Йовича уверенно проходит Кальяри в Кубке Италии
Европа23:23
Моуринью может вернуться в АПЛ
Европа22:51
Хавбек Наполи может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа22:45
Яремчук забил дебютный гол в Ла Лиге
Европа22:22
Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира
Европа22:12
Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба
Европа21:53
Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову
Теннис21:40
Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в рамках ATP
Киберспорт21:30
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
Европа21:19
Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK