Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба

Или хотя бы участвовать в этом процессе.

Эрик тен Хаг надеется сохранить контроль над трансферами МЮ, утверждает ESPN.

Издание пишет, что главный тренер надеется сохранить контроль над трансферами после того, как клубом станет упралвять INEOS.

Директор INEOS по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд намерен изменить трансферную политику клуба и подход к выбору игроков. Но тен Хаг хочет оставаться частью этого процесса.

Кроме того, в контракте нидерландского специалиста отдельно прописано право вето на трансферы, которое он намерен сохранить.

Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!