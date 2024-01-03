Тоттенхэм вынужден отказаться от идеи приобретения игрока Челси

Тоттенхэм, скорее всего, не сможет оформить покупку Конора Галлахера, пишет teamTalk.

"Шпоры" были готовы выкупить молодого англичанина за относительно скромные 30-40 млн фунтов. Однако после публичной критики Челси за попытку продать воспитанника, клуб пересмотрел свои намерения.

Теперь Челси требует за Галлахера минимум 60 млн фунтов, что для Тоттенхэма в январе сумма неподъемная. Клуб не сможет подписать Дрэгушина и Галлахера, не нарушив ФФП.

Теперь руководству "шпор" придется искать другой, более дешевый вариант для укрепления центра поля, так как трансфер румынского защитника уже почти завершен.

Ранее также сообщалось, что Андре Онана все же сыграет против Тоттенхэма.

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